Wien - Der Fondsanbieter BlackRock plant, seine in Deutschland aufgelegten ETFs der Marke iShares nach Irland zu transferieren, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Mitteilung auf der Website des Unternehmens hervor. Konkret gehe es um 54 Indexfonds, die Ende vergangenen Jahres in Summe 46,1 Milliarden Euro verwaltet hätten.

