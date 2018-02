Lieber Leser,

das Berufsnetzwerk XING hat am Freitagvormittag die vorläufigen Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. Diese sind in allen Belangen über den Erwartungen der Analysten ausgefallen. Kurz vor den Ergebnissen legte der Kurs den Rückwärtsgang ein. Analysten rechneten im Mittel mit einem Rückgang beim Ergebnis je Aktie von 5,25 %. Erzielt wurde allerdings mit 4,61 Euro je Aktie ein Plus von 10,02 %. Der Umsatz lag bei 187,8 Mio. Euro - bereinigt ein Plus von 23 %. Analysten ... (David Iusow)

