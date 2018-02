Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Saint-Gobain nach den Jahreszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des Baukonzerns seien im zweiten Halbjahr wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sowie der Konzernausblick für 2018 änderten an ihren eigenen Annahmen nichts./tav/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2018-02-23/14:54

ISIN: FR0000125007