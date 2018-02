Die Erste Group hat die Aktien des Flughafen Wien von "Accumulate" auf "Hold" abgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel geringfügig von 37,0 auf 37,7 Euro erhöht.

"Nach den Kursgewinnen in der letzten Zeit sehen wir aktuell nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie", begründet Erste-Analystin Vladimira Urbankova die Abstufung. In der am Dienstag veröffentlichten Analyse bewertet sie die Entwicklung des Unternehmens in letzter Zeit als "sehr solide". Die Umstrukturierung der Air-Berlin-Gruppe bleibe eine Herausforderung für den Flughafen Wien, aber das Schlimmste scheine überwunden zu sein. Allerdings seien die langfristigen Wettbewerbsvorteile schon "voll eingepreist".

Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die Flughafen-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,58 Prozent bei 34,35 Euro.

