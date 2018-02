Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien der Österreichischen Post leicht von 38,5 auf 40,0 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung lautet auf "Hold". Als Hintergrund wird die erfreuliche Entwicklung im Paketbereich genannt. Die Post hatte im Jahr 2017 einen Rekordwert von 97 Mio. Paketen ausgeliefert.

Die Neueinschätzung der Post-Aktie erfolgte bereits im Vorfeld der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vom vergangenen Mittwochabend. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien "einen Tick" über den Erwartungen der Erste Group gelegen, der Nettogewinn von 165 Mio. Euro sogar deutlich, beurteilt Erste-Analyst Christoph Schultes die Zahlen. Er rechnet auch für die kommenden Jahren mit leicht steigenden Ergebnissen.

Am Freitag notierten die Aktien der Post an der Wiener Börse im Späthandel mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 39,22 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000APOST4