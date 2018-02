Die US-Investmentbank Morgan Stanley BMW vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten in Städten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Autobauer erschienen günstig bewertet, doch dies sei nur eine oberflächliche Betrachtung, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Investitionen sowie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen deutlich. Darunter litten die freien Barmittelzuflüsse und die Kapitalrenditen fielen. Dieselfahrverbote in Städten würden das Sinken der Kapitalrenditen noch beschleunigen. Das Urteil des Gerichts wurde verschoben und wird nun am 27. Februar erwartet./ajx/ag Datum der Analyse: 22.02.2018

