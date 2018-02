WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr trotz Debatten um Fahrverbote und neuer Milliardenlasten aus der Dieselaffäre wieder üppige Gewinne eingefahren. Mit unterm Strich 11,4 Milliarden Euro fiel der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn nicht nur mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Gleichzeitig stieg der Überschuss damit auch über das Niveau des letzten vollen Jahres vor Bekanntwerden der Softwaremanipulationen an Diesel-Motoren 2014 - obwohl die Wolfsburger erneut mehrere Milliarden für die Bewältigung der Dieselkrise verbuchen mussten. Die Dividende je Vorzugsaktie soll von 2,06 Euro auf 3,96 Euro klettern.

VW hatte 2017 mit einem Absatzplus von 4 Prozent auf 10,74 Millionen ausgelieferte Pkw und Nutzfahrzeuge den Spitzenplatz als weltweit größter Automobilkonzern verteidigt. Der Umsatz stieg um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte vor allem dank des guten Laufs bei teureren SUVs um gut 16 Prozent auf 17,0 Milliarden Euro zu, die operative Rendite lag bei 6,0 Prozent. VW-Finanzchef Frank Witter bleibt für das laufende Jahr aber vorsichtig: Zunächst peilt er bei der Umsatzrendite 6,5 bis 7,5 Prozent an, auch wenn Analysten im Schnitt bereits mit 7,6 Prozent rechnen./men/tos

