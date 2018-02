Hier geht es zum Buch. Das neuste Video wurde passend zur aktuellen Situation in Deutschland im Privatbüro von Erich Mielke in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin gedreht. Zitat Petra Paulsen: "Wir haben hier Zustände, wie man sie sich vor wenigen Jahren noch nicht hätte vorstellen können." Wie groß die Angst der Systemmedien vor Petra Paulsens Buch inzwischen ist, zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...