Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn dank guter Autoverkäufe besonders in China sowie Kostensenkungen der Kernmarke kräftig gesteigert und das beste Ergebnis der Konzerngeschichte erzielt. An der guten Entwicklung des Vorjahres will VW auch die Aktionäre über eine höher als am Markt erwartete Dividende beteiligen. Angesichts einer Vielzahl von Unwägbarkeiten, wie drohende Fahrverbote für Dieselautos in Deutschland, gab der DAX-Konzern allerdings einen vorsichtigen Ausblick.

Den Umsatz steigerte die Volkswagen AG 2017 leicht um 6 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen, bei dem Kosten für den Abgasskandal außen vor bleiben, kletterte um 16,5 Prozent auf 17,0 Milliarden Euro. Inklusive der Kosten für die Dieselaffäre verdoppelte sich das Ergebnis auf 13,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg das Ergebnis auf 11,35 (Vorjahr: 5,1) Milliarden Euro.

Damit lag VW sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn etwas unter den Erwartungen des Marktes. Die Dividende für Vorzugsaktien soll kräftig auf 3,96 Euro von 2,06 Euro steigen.

Für das laufende Jahr gab sich der Konzern vorsichtig: Die Auslieferungen sollen moderat über dem Absatzrekord des Vorjahres liegen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 10:24 ET (15:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.