Bad Marienberg - Im Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (ISIN DE000A13SHL2/ WKN A13SHL), einem führenden Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, gibt es Veränderungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...