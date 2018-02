Osnabrück (ots) - Caritas-Präsident besorgt über Tafel-Aufnahmestopp: Hilfebedürftige nicht gegeneinander ausspielen



Neher warnt vor populistischer Debatte



Osnabrück. Nach dem umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel hat Caritas-Präsident Peter Neher davor gewarnt, Hilfebedürftige gegeneinander auszuspielen. Neher sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag): "Es ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt außerordentlich gefährlich, wenn hilfebedürftige Menschen gegeneinander ausgespielt werden." Der Caritas-Präsident riet allen Verantwortlichen zu Besonnenheit bei diesem Thema und warnte vor "einer populistischen Debatte, die hilfebedürftige Menschen verletzt." Über den Aufnahmestopp für Migranten in Essen zeigte sich der Caritas-Präsident besorgt: "Die Verantwortlichen einer Tafel in Essen haben eine Entscheidung getroffen, die mir - nicht nur wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit, die sie erzielt - Sorgen macht." Tafeln wollten den Menschen helfen, die der Solidarität der Gemeinschaft in besonderer Weise bedürften.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207