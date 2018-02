Die Aktionäre der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) erhalten eine deutlich höhere Dividende, wie am Freitag berichtet wurde. So soll der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,90 (Vorjahr: 2,00) Euro je Stammaktie und 3,96 (2,06) Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen werden. Bei den im DAX vertretenen Vorzugsaktien entspricht dies beim aktuellen Börsenkurs von 162,18 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...