Liebe Leser,

der kalifornische E-Autobauer Tesla bringt ein neues Ladeprogramm an den Start und arbeitet damit weiter an der wohl wichtigsten Grundvoraussetzung für das Gelingen der flächendeckenden Elektromobilität: Wie das Branchenportal "electrek.co" vor Kurzem unter Berufung auf Konzerninformationen mitteilte, will man mit dem Programm "Workplace Charging" das Auftanken von Elektrofahrzeugen am Arbeitsplatz ermöglichen.

Kostenlose Lademöglichkeiten auf Firmenparkplätzen

Hierbei ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...