In seinem Roman "Nordwasser", der 2016 ein New York Times-Bestseller und für den Man Booker nominiert war, erzählt Ian McGuire in kraftvoll moderner Sprache die ungeheuerlichen Geschehnisse an Bord eines Walfangschiffs, das im Jahr 1859 Kurs auf die Arktis nimmt. Hier treffen der gewissenlose Harpunierer Henry Drax und dessen Gegenspieler Patrick Sumner, ein Arzt von zweifelhaftem Ruf, aufeinander. Es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod, der die tiefsten Abgründe des menschlichen Herzens offenbart.



Moderiert wird der Abend von Bernhard Robben, Gerd Köster übernimmt die Lesung der deutschen Textpassagen.



Ian McGuire ist neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit Mitbegründer und Kodirektor des "Centre for New Writing" der University of Manchester. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die amerikanische Literatur des 19. Jahrhunderts.



Der Übersetzer Joachim Körber arbeitet seit 1980 freiberuflich und übertrug u. a. Werke von Stephen King, Peter Straub und Matthew Stokoe ins Deutsche.



"McGuire erzählt seine Geschichte mit so viel Sachverstand und Wucht, dass der Roman den Leser unverzüglich in eine vollständig erdachte Welt eintauchen lässt." The New York Times



"Eine Glanzleistung in erzählerischer Spannung und die meisterhafte Schilderung einer verlorenen Welt." Hilary Mantel



"Nichts für Zartbesaitete." The Sunday Times



"Wer sich traut, mit dem Walfangschiff Volunteer in See zu stechen, muss sich warm anziehen, wird aber mit einer Lese-Extremerfahrung belohnt." Brigitte



