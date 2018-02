FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag ohne klare Orientierung ins Wochenende verabschiedet. Der deutsche Leitindex zeigte sich ähnlich richtungslos wie an den vergangenen Tagen und schloss 0,18 Prozent höher bei 12 483,79 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,26 Prozent.

Die anderen deutschen Börsenindizes schlossen am Freitag ebenfalls in der Gewinnzone: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,10 Prozent auf 26 335,04 Punkte zu und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,75 Prozent auf 2602,71 Zähler./la/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0212 2018-02-23/17:55