Bonn (ots) - Im Vorfeld des CDU-Sonderparteitags am Montag zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag kommen am Sonntagnachmittag die Parteigremien in Berlin zusammen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, bis zum Parteitag die Kabinettsliste mit den Namen der insgesamt sechs designierten CDU-Ministerinnen und -Minister zu veröffentlichen. phoenix berichtet von den Ergebnissen der Präsidiums- und Vorstandsitzung und überträgt die am frühen Abend erwartete Pressekonferenz von Angela Merkel live.



Aus Berlin ist phoenix-Korrespondent Gerd-Joachim von Fallois zugeschaltet. Im Studio ordnet Moderator Klaus Weidmann das Geschehen gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève von der Universität Gießen ein.



