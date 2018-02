Mainz (ots) - Woche 08/18 Freitag, 23.02.



Bitte Programmänderung beachten:



23.30 4 Blocks Brüder (vom 28.11.2017) Ali "Toni" Hamady Kida Khodr Ramadan Vince Kerner Frederick Lau Abbas Hamady Veysel Gelin Amara Hamady Almila Bagriacik Kalila Hamady Maryam Zaree Hagen Kutscha Oliver Masucci Ruffi Ronald Zehrfeld Latif Hamady Wasiem Taha (Massiv) Buch: Richard Kropf u.a. Regie: Marvin Kren



0.25 4 Blocks Die falsche Neun (vom 28.11.2017)



1.25 4 Blocks Ibrahim (vom 5.12.2017)







2.20 4 Blocks Verrat (vom 5.12.2017)



3.15 4 Blocks Machtlos (vom 12.12.2017)



4.05 4 Blocks Dead Man Walking (vom 12.12.2017)



5.00 Lewis -6.30 Die Schlüssel zum Mord Der Oxford Krimi (von 20.15 Uhr)



("Hide and Seek" und "Arne Dahl: Böses Blut" werden zu einem späteren Termin ausgestrahlt. Die Wiederholungen "The Interceptor" um 4.35 Uhr und 5.25 Uhr entfallen.)



