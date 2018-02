ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten ist die Börse in der Schweiz am Freitag aus dem Handel gegangen. Die Anleger zeigten sich weiterhin vorsichtig und nähmen immer wieder die Gewinne mit, die in den vergangenen starken Börsenjahren erzielt worden sind, hieß es von Teilnehmern. Auf das Sentiment drückt vor allem die Sorge vor einem höheren Zinsumfeld, vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern. Im späten Verlauf erholten sich die Kurse aber von ihren Tagestiefs, gestützt von einer freundlichen Wall Street. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.948 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,11 (zuvor: 37,7) Millionen Aktien.

Für die Aktie der Swiss Re ging es 2,5 Prozent nach oben. Nach einem Katastrophenjahr sind die Zahlen des Rückversicherers nach Einschätzung eines Marktteilnehmers nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen. Der Gewinn brach zwar auf 331 Millionen US-Dollar ein, Analysten hatten im Konsens aber nur mit gut 100 Millionen Dollar gerechnet.

Dagegen gaben Sika nach Zahlen 0,7 Prozent ab. Die Ergebnisse des Chemieunternehmens kamen gut an, doch zeigte sich Sika vorsichtig für 2018. So blieben die steigenden Preise für Rohstoffe eine Herausforderung, zudem sei unklar, wie ein feindlicher Übernahmeversuch von Saint-Gobain ausgehe.

Die Schwergewichte tendierten uneinheitlich. Während Nestle 0,2 Prozent zulegten, verloren Roche und Novartis 0,6 Prozent bzw 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.