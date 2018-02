Liebe Leser,

Heideldruck-Produkt kommt in Südosteuropa offenbar gut an: Wie der Präzisionsmaschinenbauer kürzlich mitteilte, habe man bereits im letzten Jahr eine Speedmaster XL 106 an die bosnisch-herzegowinische Druckerei Grafotisak geliefert.

Das Unternehmen befinde sich in der kleinen Gemeinde Grude im westlichen Teil des Balkan-Landes. Laut Angaben des SDax-Konzerns bestellte die Druckerei die Anlage, um die für dieses Jahr erwartete Produktionssteigerung bewältigen zu können.

Grafotisak

