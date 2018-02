Wochenausblick: DAX bleibt in enger Range. Autos, Versorger und Italien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienmärkte präsentierten sich in der abgelaufenen Woche etwas fester. Der Renditerückgang am Anleihenmarkt und des Euro/US-Dollar entfachten jedoch keine Kaufeuphorie. Vielmehr bremsten die Angst vor weiteren US-Zinserhöhungen und der Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex. Zum Wochenschluss gelang dem DAX allerdings der Anstieg auf die überaus hartnäckige Widerstandsmarke 12.500 Punkte. Gelingt nun der Ausbruch, könnte ein nachhaltiger Trendwechsel folgen.

Relative Stärke demonstrierten in der zurückliegenden Woche unter anderem der Eurostoxx 50 Oil & Gas Index sowie der Solactive BRIC E-Commerce Performance Index mit Werten wie Alibaba, Baidu und Tencent.

In der kommenden Woche werden zahlreiche Unternehmen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem rücken Wirtschaftsdaten aus den USA und China sowie die Wahl in Italien in den Fokus.

Unternehmen im Fokus

Am Montag startet der Mobil World Congress in Barcelona. Hier sind sicherlich Neuigkeiten vom Mobilfunkmarkt, Apps und autonomes Fahren zu erwarten. Derweil werden Absatzzahlen zum US-Pkw-Markt im Februar bekanntgegeben. Im Januar konnten BMW und VW in den USA deutlich zulegen während Daimler ähnlich viele Fahrzeuge auslieferte wie im Vorjahresmonat. Der Wolfsburger Autobauer VW meldete zum Wochenschluss ein deutliches Umsatzplus im Jahr 2017 und einen Anstieg der Dividende von 2,06 auf 3,96 Euro pro Anteil. Dennoch gab die Aktie etwas nach.

Aareal Bank, BASF, Bayer, Beiersdorf, Carrefour, Dialog Semicondutor, Fresenius, Fresenius Medical Care, Kion, Klöckner & Co., Pirelli, PSA, Repsol, Salzgitter und Wienerberger werden nächste Woche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal bekanntgeben.

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich vor allem die Versorger E.On, Innogy, RWE und Uniper relativ stark. E.On deutet gar einen Ausbruch aus dem seit November gebildeten Abwärtstrend an. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von Aixtron, Covestro, Medigene und Puma mit überdurchschnittlichen Aufschlägen auf. Nach den Kursverlusten in den zurückliegenden Wochen griffen viele Anleger auch bei Immobilienaktien wie Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen und Vonovia wieder zu.

Wichtige Termine

27.2.: USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Januar

27.2.: USA - Verbrauchervertrauen, Februar

28.2.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Februar

28.2.: Deutschland - GfK-Konsumklimaindex für März

28.2.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar

28.2.: USA - BIP Q4, zweite Schätzung

1.3.: China - Caixin PMI Industrie für China, Februar

1.3.: Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Februar

1.3.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 24. Februar

1.3.: USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar

2.3.: USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar

4.3.: Italien - Parlamentswahl

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken:12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.900/12.000/12.180/12.310/12.360 Punkte

Der DAX präsentierte sich zum Wochenschluss etwas freundlicher und kratzte erneut an der Widerstandsmarke von 12.500 Punkten. Wie in den vergangenen Tagen häufig an dieser Stelle beschrieben, ist es möglicherweise ratsam von der Seitenlinie aus das Geschehen zu beobachten und einen signifikanten Ausbruch aus der Range 12.360/12.500 Punkte abzuwarten. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 12.640/12.750 Punkte. Auf der Unterseite muss mit einer Fortsetzung der Korrektur bis 12.180 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2018 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2012 - 23.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

