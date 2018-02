Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 12.484 Punkte. Etwas Unterstützung kam von der Anleiheseite. Die Renditen an den Anleihemärkten kamen nach ihren jüngsten Aufschlägen merklich zurück. Die deutsche Zehnjahresrendite lag zum Börsenschluss bei 0,65 Prozent und damit 6 Basispunkte niedriger als am Vortag. Der Euro gab nach seiner Erholung am Vortag wieder nach auf knapp 1,23 Dollar.

VW schlossen nach schwächeren Zahlen mit Abschlägen von 0,8 Prozent. Während sich die Umsatzseite noch im Rahmen der Erwartungen bewegte, blieb das operative Ergebnis unter den Prognosen, und das sowohl beim "berichteten" als auch bereinigtem Wert. Nicht gut kam zudem das Ziel einer operativen Renditemarge von 6,5 bis 7,5 Prozent für 2018 an. Hier hatte Evercore mit einem Wert von 7 bis 8 Prozent gerechnet, JP Morgan hatte 7,6 Prozent erwartet. VW ist bekannt für vorsichtige Ausblicke, dieser scheint aber zu vorsichtig zu sein.

BMW drehten im späten Handel ins Minus und verloren 0,2 Prozent. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtete auf seiner Homepage, BMW habe gegenüber dem Kraftfahrt-Bundesamt Abgasmanipulationen durch eine Software eingeräumt. BMW erklärte am frühen Freitagabend auf Anfrage von Dow Jones Newswires, es sei bei einigen Modellen versehentlich die falsche Software aufgespielt worden, die das Abgassystem beeinträchtigt habe.

Deutsche Telekom erholen sich von Vortagesverlusten

Deutsche Telekom meldeten sich mit Aufschlägen von 3,3 Prozent eindrucksvoll von den Vortagesverlusten zurück nach durchwachsen ausgefallenen Geschäftszahlen. Nach dem Rücksetzer am Donnerstag sahen die Analysten der Commerzbank eine gute Kaufgelegenheit in der Aktie. Nach den Zahlen seien vor allem die hohen Investitionskosten als belastend eingestuft worden. Diese seien aber nur marginal höher, wenn man von konstanten Wechselkursen ausgehe.

Lufthansa gaben im Sog negativ aufgenommener IAG-Zahlen 2,1 Prozent nach. Die britisch-spanische Fluglinie hat 2017 zwar einen Rekordgewinn verzeichnet und zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 500 Millionen Euro angekündigt. Allerdings überzeugte nach Aussage von Bernstein Research die Kostenseite nicht. Continental büßten 1,5 Prozent ein - hier drückten schwache Zahlen des französischen Zulieferers Valeo. Nach einer Kaufempfehlung durch die Societe Generale gewannen Eon 3,8 Prozent.

RIB Software bildet Allianz mit Microsoft

Im TecDAX fielen Xing um 0,6 Prozent. Das soziale Netzwerk hat Geschäftszahlen vorgelegt, die laut Händlern die Erwartungen getroffen haben. RIB Software geht mit Microsoft eine Allianz ein und holt sich damit einen weiteren namhaften Partner an Bord - die Aktie haussierte daraufhin mit Aufschlägen von 12,7 Prozent.

Als "unspektakulär" und "in line" wurden die Zahlen von Rhön-Klinikum beurteilt. Die Aktie gewann 0,5 Prozent. Die Aktie von Borussia Dortmund schloss nach den Geschäftszahlen des Fußballclubs mit einem Plus von 1,7 Prozent.

Hugo Boss profitierten von einer Hochstufung durch die UBS. Der Kurs legte um 1,9 Prozent zu. Für Aixtron ging es sogar um 8,7 Prozent nach oben auf 14,84 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank hatten ihr Kursziel für die Aktie auf 18 von 12 Euro angehoben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,7 (Vortag: 107,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,65 (Vortag:3,78) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.483,79 +0,18% -3,36% DAX-Future 12.495,50 +0,04% -2,78% XDAX 12.500,78 +0,48% -2,80% MDAX 26.335,04 +0,10% +0,51% TecDAX 2.602,71 +0,75% +2,91% SDAX 12.097,89 -0,27% +1,78% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,49 81 ===

