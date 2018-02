Anleger müssen sich an das ständige Auf und Ab gewöhnen

Zum Ende dieser Handelswoche konnten Anleger im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) einmal mehr miterleben, was die Rückkehr der Volatilität bedeutet.

Das war heute los. Auf Gesamttagessicht zeigte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer am heutigen Freitag nur wenig bewegt. Allerdings wechselten die Vorzeichen einige Male. Ein solches Auf und Ab innerhalb eines Handelstages war vor gar nicht allzu langer Zeit recht ungewöhnlich. Doch nun müssen sich Investoren auf diese neue Situation einstellen, während die Erholungsrallye weiter auf sich warten lässt.

Das waren die Tops & Flops. Zum Ende der Woche konnte sich insbesondere die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) hervortun, nachdem das Papier gestern und auch in den vergangenen Wochen keine allzu gute Figur abgegeben hatte. Während gestern die vorgelegten Geschäftsergebnisse für 2017 nicht besonders gut ankamen, sorgten heute unter anderem einige Analystenkommentare dafür, dass die Deutsche-Telekom-Aktie in der Spitze fast 4 Prozent an Wert zulegen konnte. Ähnlich groß waren zwischenzeitlich die Zugewinne beim Versorger E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Auch hier sorgte ein positiver Analystenkommentar für gute Laune und Kursgewinne von zeitweise fast 4 Prozent.

