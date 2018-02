FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen erweitert seine Palette im besonders stark wachsenden SUV-Segment. Ab dem ersten Halbjahr 2020 soll in Osnabrück ein Cabriolet auf Basis des T-Roc vom Band rollen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die dafür notwendigen Investitionen von mehr als 80 Millionen Euro in den Standort habe der Aufsichtsrat am Freitag bestätigt.

Die Marke Volkswagen will ihr SUV-Angebot bis 2020 weltweit auf 20 Modelle ausweiten. Etwa 40 Prozent der verkauften Volkswagen sollen dann SUV sein. Der T-Roc wurde in seiner Ursprungsvariante Ende 2017 in den europäischen Markt eingeführt. Bisher liegt der Auftragseingang laut VW bei über 40.000 Fahrzeugen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 12:10 ET (17:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.