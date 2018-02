Liebe Leser,

die Telekom will die Netzinfrastruktur in Deutschland weiter beschleunigen. Dies kündigte der Konzern im Rahmen der am Donnerstag erfolgten Geschäftszahlenveröffentlichung an.

Jährlich 5 Milliarden Euro für deutschen Netzausbau

So will der Dax-Konzern die Investitionsausgaben in den kommenden Jahren hoch halten: "Wir versprechen Ihnen heute, auch in den kommenden Jahren jährlich mehr als 5 Milliarden Euro in die deutsche Infrastruktur zu investieren, das heißt ... (Marco Schnepf)

