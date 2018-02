23.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In ihrer neuen Analyse stufen die Analysten der Erste Group die FACC Aktie auf Kaufen und erhöhen das Kursziel auf 24 Euro. Die Gründe dafür seien einerseits der vielversprechende Ausblick der Branche (Airbus und Boeing verzeichneten hohe Auftragseingänge im vierten Quartal), die gestiegene Profitabilität des Unternehmens (die sich auch im 3. Quartal zeigte) sowie die Annahme, dass die FACC-Aktie bereits im März in den ATX aufgenommen werden könnte, so die Analysten. Das Unternehmen strebt Umsätze in Höhe...

