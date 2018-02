FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat einen chinesischen Anteilseigner: Der Volvo-Mutterkonzern Geely hält 9,69 Prozent der Anteile an dem DAX-Konzern. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor. Demnach sind die Stimmrechte Li Shufu zuzuordnen, dem Gründer und Chairman der Zhejiang Geely Holding Group.

Geely Holding Group war schon länger an einem Einstieg bei dem Autobauer interessiert. Berichten zufolge hatten sich Vertreter des Unternehmens im November in Peking mit Daimler-Vertretern getroffen und angeboten, 3 bis 5 Prozent Daimler-Aktien zu übernehmen. Voraussetzung wäre gewesen, dass der Stuttgarter Konzern neue Aktien mit einem Abschlag an Geely verkauft hätte. Daimler habe dies abgelehnt, aber erklärt, Geely könne Daimler-Aktien gerne am Markt erwerben, hatte die Nachrichtenagentur Reuters seinerzeit unter Berufung auf Kreise geschrieben.

