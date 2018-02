Das neue SUV-Cabriolet wird zukünftig am Standort Osnabrück gebaut. Volkswagen sieht besonders bei den Cabriolets großes Potential.

Neue Perspektiven für den Volkswagen-Standort Osnabrück: Das erste SUV-Cabriolet der Kernmarke VW soll ab dem ersten Halbjahr 2020 in dem niedersächsischen Werk gebaut werden. Der Aufsichtsrat habe die notwendigen Investitionen von mehr als 80 Millionen Euro in den Standort auf seiner Sitzung bestätigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Mit dem Cabrio auf der Basis des T-Roc

