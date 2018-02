Liebe Leser,

Evonik konnte zuletzt wieder überzeugen. Die Aktie war in einen kleineren Abwärtstrend übergegangen, fing den möglichen Sturz aber schnell wieder ab. Die wichtige Marke in diesem Prozess wurde nun wieder überwunden. Das zeigt, dass weitere Kursgewinne möglich sind. Konkret: Die Aktie ist insgesamt in einem Aufwärtstrend, meinen Chartanalysten. Dennoch ließ der Kurs zuletzt nach und rutschte sogar unter die 30-Euro-Marke. Nun jedoch gelang der Sprung zurück auf Kurse von über ... (Frank Holbaum)

