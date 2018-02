Liebe Leser,

Steinhoff beschäftigt die Gemüter an den Finanzmärkten. Das Unternehmen ist nun auf direktem Weg, sich endgültig in das Nichts zu verabschieden. Die Aktie hat am Donnerstag angedeutet, dass es nicht mehr weit ist, um auch noch das Allzeittief zu unterkreuzen. Denn: Bei 0,29 Euro wurde am 20. Dezember 2017 der tiefste je gemessene Kurs markiert. Seither hat sich die Stimmung des krisengeschüttelten Umfelds nicht wirklich verbessert. Nur ist die Aktie seither immer wieder von ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...