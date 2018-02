Geely ist in Europa durch spektakuläre Firmenkäufe bekannt geworden. Was Daimler zum Einstieg der Chinesen sagt - und was Analysten davon halten.

Was ist passiert?

Der chinesische Autokonzern Geely hat sich 9,7 Prozent der Aktien von Daimler gesichert. Damit ist das Unternehmen auf einen Schlag zum größten Einzelaktionär beim deutschen Konkurrenten geworden. Bisher war der Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent größter Anteilseigner des Dax-Konzerns.

Wer ist Geely?

Geely baut seit 20 Jahren Autos in China, wurde in Europa in den letzten Jahren aber vor allem durch seine spektakulären Firmenkäufe bekannt. Den Chinesen gehört mittlerweile der malaysische Massenhersteller Proton, die britische Sportwagenmarke Lotus, der Hersteller der Londoner Taxis und seit 2010 die schwedische Traditionsmarke Volvo. Ende des vergangenen Jahres stieg Geely auch beim gleichnamigen Nutzfahrzeug-Hersteller Volvo Trucks zum größten Aktionär auf.

Wer steckt hinter Geely?

Li Shufu gründete den Konzern 1986 und stellte zunächst Kühlschrankteile her. In China trägt er den Spitznamen "Zaoche Fengzi" ("der verrückte Autobauer"): Das erste ...

