NEW YORK (Dow Jones)--Kräftig aufwärts ist es an der Wall Street am letzten Handelstag der Woche gegangen. Händler nannten als Grund für die gute Stimmung die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Unter den Anlegern habe die Angst vor steigenden Zinsen wieder nachgelassen, hieß es. Die Renditen waren schon am Donnerstag zurückgekommen, nachdem der Präsident der Federal Reserve of Saint Louis, James Bullard bezweifelt hatte, dass die US-Notenbank in diesem Jahr vier Zinserhöhungen vornehmen werde. Am Freitag sackte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um weitere 5 Basispunkte auf 2,87 Prozent ab.

Der Dow-Jones-Index gewann 1,4 Prozent auf 25.310 Punkte. Der S&P-500 rückte um 1,6 Prozent vor auf 2.747 Punkte. Der Nasdaq-Composite verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 7.337 Punkte. Der Umsatz fiel auf 724 (Donnerstag: 834) Millionen Aktien. Dabei standen den 2.430 (1.566) Kursgewinnern an der Nyse nur 548 (1.419) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 91 (86) Titel.

Das Thema Zinsen bleibt nichtsdestotrotz aktuell. Viele Teilnehmer setzen nun Hoffnungen in den neuen Fed-Chef Jerome Powell, der am Dienstag sein erstes geldpolitisches Statement vor dem Kongress abgeben wird. Die Experten der Bank of America-Merrill Lynch hatten in dieser Woche in einer Studie gewarnt, dass bei einem Anstieg der Zehnjahresrenditen über 3 Prozent historisch die Wahrscheinlichkeit von Verlusten am US-Aktienmarkt steigt.

Derweil bemühte sich US-Finanzminister Steven Mnuchin, Inflationsängste zu zerstreuen. In einem Interview mit CNBC sagte der Minister, die steigenden Löhne in den USA müssten nicht zwingend zu einem allgemeinen Preisauftrieb führen.

Besonders gesucht waren Energiewerte, die sich mit dem steigenden Ölpreis verteuerten. Auch auch Technologieaktien waren gefragt, so lagen im Dow Intel, Microsoft und Cisco ganz vorne.

Dollar legt etwas zu

Am Devisenmarkt legte der Dollar wieder leicht zu. Für einen Euro wurden knapp unter 1,23 Dollar gezahlt. Am Donnerstag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu etwa 1,2350 Dollar. Der falkenhafte Tenor des Fed-Sitzungsprotokolls vom Mittwoch stütze den Dollar, sagte Analyst Lukman Otunuga von FXTM. Der festere Dollar lastete auf den Rohstoffpreisen. So gab der Goldpreis um 0,2 Prozent nach auf 1.329 Dollar je Feinunze.

Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 63,55 Dollar je Fass. Die europäische Referenzsorte Brent gewann 1,4 Prozent auf 67,31 Dollar. Der am Donnerstag gemeldete überraschende Rückgang der US-Ölvorräte habe weiter den Preis gestützt, hieß es. Dieser erste Abbau der Lagerbestände seit vier Wochen sei darauf zurückzuführen, dass die US-Raffinerien keine Ölimporte verarbeitet hätten, sagte Stephen Brennock, Analyst bei PVM Oil Associates. Zudem fiel der Anstieg der aktiven US-Bohrlöcher in der vergangenen Woche mit 1 auf 799 relativ bescheiden aus. Daneben halfen auch Meldungen, denen zufolge es in Libyen zum Ausfall einer Pipeline gekommen ist.

HP und Hewlett Packard Enterprise nach Quartalszahlen gesucht

Unter den Einzelwerten legten die Aktien von HP und Hewlett Packard Enterprise um 3,5 und 10,5 Prozent zu. Die beiden mittlerweile unabhängigen Unternehmen aus der Hewlett-Packard-Familie haben am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Quartalsausweise vorgelegt. Der PC-Hersteller HP Inc hat mit seinen Geschäftszahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Bei HP zahlte sich der Fokus auf hochpreisige Geräte aus.

Noch besser lief es bei Hewlett Packard Enterprise (HPE): Steigende Verkäufe von Speicher- und Netzwerkgeräten hatten das Kerngeschäft von HPE im ersten Quartal angetrieben und das Unternehmen veranlasst, seine Gewinnziele hochzuschrauben. Zudem übertrafen die Ergebnisse die Markterwartungen.

Für die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla ging es 1,7 Prozent nach oben. Der Umsatz aus dem China-Geschäft hat sich 2017 auf zwei Milliarden Dollar verdoppelt, wie aus Angaben von Tesla hervorgeht. Das Unternehmen will überdies die Kapazität seiner im Bau befindlichen Batteriefabrik gegenüber der bisherigen Planung ausweiten. Zugleich bestätigte Tesla das Ziel, bis Ende des zweiten Quartals wöchentlich 5.000 Fahrzeuge des Model 3 Sedan bauen zu wollen.

Die Aktien von Intuit verloren 0,2 Prozent. Der Ausblick des Softwareanbieters hat enttäuscht. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal übertrafen jedoch die Erwartungen.

First Solar verbilligten sich um 6,8 Prozent. Der Solarpanelhersteller verbuchte zwar einen geringeren Verlust als befürchtet, enttäuschte aber mit der Umsatzentwicklung.

Universal Display stürzten um knapp 16 Prozent ab. Der Hersteller organischer lichtemittierender Diodentechnik verfehlte bei Vorlage der Geschäftszahlen zum Abschlussquartal 2017 mit seinem Ausblick klar die Konsenserwartungen zur Erlösentwicklung. Gleichwohl fielen die Quartalszahlen besser als vorhergesagt aus.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.309,99 1,39 347,51 2,39 S&P-500 2.747,33 1,60 43,37 2,76 Nasdaq-Comp. 7.337,39 1,77 127,30 6,29 Nasdaq-100 6.896,60 1,99 134,75 7,82 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,25 -0,0 2,25 104,8 5 Jahre 2,62 -3,5 2,66 69,6 7 Jahre 2,79 -4,1 2,83 54,4 10 Jahre 2,87 -4,5 2,92 43,0 30 Jahre 3,16 -4,9 3,21 8,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2294 -0,28% 1,2286 1,2319 +2,3% EUR/JPY 131,41 -0,14% 131,56 131,74 -2,9% EUR/CHF 1,1517 +0,13% 1,1502 1,1516 -1,7% EUR/GBP 0,8802 -0,36% 0,8816 1,1317 -1,0% USD/JPY 106,88 +0,15% 107,09 106,95 -5,1% GBP/USD 1,3967 +0,08% 1,3934 1,3940 +3,4% Bitcoin BTC/USD 9.971,53 +0,19% 9.854,90 9.939,11 -30,58 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 62,77 +1,2% 0,77 +5,2% Brent/ICE 67,30 66,39 +1,4% 0,91 +1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,22 1.332,07 -0,2% -2,85 +2,0% Silber (Spot) 16,53 16,61 -0,5% -0,09 -2,4% Platin (Spot) 995,85 997,50 -0,2% -1,65 +7,1% Kupfer-Future 3,21 3,24 -1,0% -0,03 -2,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 16:12 ET (21:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.