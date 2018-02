Firmen brechen mit Waffen-Lobbyisten, junge Aktivisten gehen auf die Straße, Amerika ist erschüttert. Doch Donald Trump badet in der Liebe der Waffenfreunde.

Für Donald Trump ist die CPAC ein Heimspiel. Seine Rede am Freitag überzieht er am Ende trotz engen Präsidenten-Zeitplans um 20 Minuten. "Sitzt meine Frisur?", fragt er scherzend in die grölende Menge und tätschelt seinen Kopf. "Ich tue alles, um meine kahle Stelle zu verstecken." Umgeben von Fans, die ihre Ziele und Interessen durch ihn vertreten sehen, ist Trump locker wie selten, er witzelt und zappelt. Er fühlt sich sichtbar wohl. Zu befürchten hat Trump nichts vom Publikum in diesem Saal. Umgekehrt gilt es ebenso.

Wenn die "U-S-A! U-S-A!"-Sprechchöre durch das Gaylord Convention Center, ein Hotelkomplex fünfzehn Kilometer südlich vom Weißen Haus, hallen, unterbricht Trump wohlwollend seine Rede. Er genießt die Begeisterung, grinst, lässt seinen Blick durch die Halle wandern."Lock-her-up! Lock-her-up!", rufen seine Anhänger Momente später, als Trump über seine Konkurrentin aus dem Wahlkampf, Hillary Clinton, lästert. Eigentlich sei es leicht, eine US-Wahl zu gewinnen, wenn man sich auf die richtigen Staaten konzentriert, "aber Hillary hat das irgendwie vergessen". Das Publikum johlt.

Auf der CPAC (Conservative Political Action Conference), der größten Jahreskonferenz der konservativen Bewegung in den USA, ist Trump in seinem Element und unter Gleichgesinnten. Das war nicht immer so. 2011, damals war Trump noch Immobilientycoon, durfte er schon einmal eine Rede halten - und wurde von manchen Besuchern ausgebuht.

Nun wird er als politisches Idol empfangen und gefeiert. "Build-that-Wall!" rufen seine Anhänger, und Trump verspricht: "Keine Sorge, ihr bekommt sie, die Mauer". Jedes Mal, wenn er höre, die Anti-Einwanderer-Mauer an der Grenze zu Mexiko werde nie Wirklichkeit, "dann baue ich sie in Gedanken zehn Zentimeter höher".Der lauteste Jubel ertönt bei einem Herzensthema vieler Konservativer: Das Recht auf Waffenbesitz. Trump warnt, es drohe Übles, sollten Linke, Demokraten - oder, wie Trump sie nennt: "die Verrückten" - die Macht zurückerobern. "Wenn das passiert, werden sie eure Steuersenkungen rückgängig machen, und sie werden euch den 'Second Amendment' wegnehmen. Das werde ich nie zulassen. Niemals!" Das Publikum bedankt sich mit dem Sprechchor, der Trump am meisten gefallen dürfte: "Do-nald-Trump! Do-nald-Trump!"

Der "Second Amendment" ist ein Zusatzartikel in der US-Verfassung, der es der Regierung wörtlich ...

