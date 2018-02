Liebe Leser,

Nvidia ist einer der größten und bekanntesten Entwickler von Grafikkarten für Computer und Spielekonsolen. Interessant an dem Geschäftsmodell von Nvidia ist, dass das Unternehmen die Chips zwar entwickelt, aber selber keine Fertigungsstätten unterhält. Die Produktion wird stattdessen an externe Partner ausgelagert. Die Grafikkarten von Nvidia laufen nicht nur in herkömmlichen Personal Computern, sondern auch in Spielekonsolen wie der Microsoft Xbox, der PlayStation 3 und der ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...