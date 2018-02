Liebe Leser,

mit einer Bilanzsumme von 1.591 Milliarden Euro und fast 100.000 Mitarbeitern, handelt es sich bei der Deutschen Bank um das größte Kreditinstitut der BRD. Alleine in Deutschland sind rund 43.000 Mitarbeiter für die Bank tätig. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main unterhält das Unternehmen noch Niederlassungen in New York, Singapur, London, Hongkong und Sidney. Ein besonderer Schwerpunkt der Bank liegt auf dem Thema Investmentbanking.

Das vorliegende Zertifikat ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...