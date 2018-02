Wochenrückblick KW8: Lufthansa kommt nicht in die Gänge, SAP weiß zu überraschen

Für Börsianer war die vergangene Handelswoche wieder voller Ereignisse - auch wenn für den DAX unter dem Strich wenig übrig blieb. Auf Wochensicht zeigt sich das Börsenbarometer kaum verändert. Die Einzelmeldungen waren dabei viel spannender, als der Gesamtmarkt.

Konjunkturell war vor allem der ifo Geschäftsklimaindex von Relevanz. Wenig überraschend, konnte die Rekordstimmung nicht weiter gehalten werden. Stattdessen fiel der Index von 117,6 Zählern im Januar auf nun 115,4 Punkte. Dennoch ist die Stimmung immer noch überragend gut. Warten wir also ab, wie sich das erste Quartal weiter schlägt.

Unternehmensseitig steht in Deutschland noch immer die Berichtssaison und vor allem nun auch die nahende Dividendensaison an. Mit SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) gab es auch in der abgelaufenen Handelswoche einen Überraschungskandidaten. Konkret erhöht der Software-Konzern die Dividende um 12 Prozent auf dann 1,40 Euro je Aktie.

Deutschland

Die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) erkennt man in diesem Jahr gar nicht wieder. 2017 gab es noch ein dickes Kursplus von mehr als 150 Prozent, für 2018 steht dagegen ein Kursminus von rund 12 Prozent zu Buche. Wir dürfen gespannt sein, ob die Kranich-Airline noch einmal ein Kursfeuerwerk wie im Vorjahr abbrennen kann. Mehr dazu hier.

