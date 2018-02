Vom Biotech-Hype der letzten Wochen wurde der Evotec-Partner Tesaro bis dato nicht erfasst. Zu hoch waren die Erwartungen an den PARP-Inhibitor Zejula, welcher seit dem letzten Jahr gegen eine spezielle Form von Eierstockkrebs in den USA und Europa zugelassen ist. Analysten haben ihre Prognosen für das Medikament massiv zusammengestrichen und den Titel mehrfach abgestuft. Hinzu kommt der steigende Konkurrenzdruck von Clovis Oncology und Astrazeneca, die ebenfalls mit einem aussichtsreichen Präparat auf dem Markt vertreten sind. Die Folge: ein Kurseinbruch von rund 65 Prozent in den zurückliegenden 52 Wochen.

