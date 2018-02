Schon im letzten Jahr konnte Novo Nordisk mit Neuigkeiten in Bezug auf neue, vielversprechende Produkte aufwarten. Das ließ letztlich viel Fantasie bei dem dänischen Pharmariesen wieder aufleben, nachdem sich die Aktie seit Mitte 2016 in einem kurzweiligen Abwärtsstrudel befunden hatte.



Und auch in 2018 scheinen die guten Neuigkeiten nicht abzunehmen. Schauen wir mal, was Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) kürzlich an Erfreulichem zu vermelden hatte:

Semaglutide im Fokus

Konkret gibt es zwei frische Meldungen, die Anleger von Novo Nordisk auf dem Schirm haben sollten. Beide drehen sich um Semaglutide, sprich den Hoffnungsträger, von dem sich viele irgendwann eine ...

