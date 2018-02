Alain Visser war dann doch irritiert. So statisch und maskenhaft wie in der Grußbotschaft an die Teilnehmer des 18. Car-Symposiums Anfang Februar im Bochumer RuhrCongress hatte er Li Shufu noch nie erlebt. Schon gar nicht zwei Jahre zuvor. Da war es richtig emotional zugegangen und als Visser, der s ...

Den vollständigen Artikel lesen ...