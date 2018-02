Für einen hohen Milliardenbetrag kauft sich der Investor Geely bei Daimler ein. Für dessen Haupteigner Li Shufu ist es ein notwendiger Schritt im Kampf gegen neue Konkurrenten.

Daimler hat einen neuen Großaktionär. Der Haupteigner des chinesischen Autokonzerns Geely, Li Shufu, hält nun 9,69 Prozent an Daimler. Gut sieben Milliarden Euro ist der Anteil nach aktuellem Kurs wert. Doch was sind die Pläne der Chinesen?Insidern aus dem Umfeld von Li Shufu zufolge strebt er eine industrielle Partnerschaft mit Daimler an. Er setzt wohl auf die Expertise der Stuttgarter bei der Entwicklung von Elektro- und selbstfahrenden Autos. Mit ihnen zusammen will Li, Spitzname "der verrückte Autobauer", der Konkurrenz von Tesla, Google und Uber, die alle an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos arbeiten, Paroli bieten.

"Die Wettbewerber, die uns im 21. Jahrhundert technologisch herausfordern, kommen nicht aus der Automobilindustrie", erklärt Li selbst in einer am Samstag veröffentlichten Pressemitteilung. Man brauche Freunde und Partner, um diesen "Eindringlingen ...

