Die Zahl der getöteten Zivilisten ist laut Aktivistenangaben auf knapp 500 gestiegen. Unter den Opfern sind Dutzende Kinder.

Auch am Samstag sind östliche Vororte der syrischen Hauptstadt Damaskus nach Angaben von Oppositionsaktivisten aus der Luft beschossen worden. Dabei seien mindestens fünf Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere Personen verletzt worden. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor eine Abstimmung über eine Resolution für eine 30-tägige humanitäre Waffenruhe in Syrien auf Samstag verschoben.

Seit dem Beginn der jüngsten Bombardierungsserie am vergangenen Sonntag sind in der als Ost-Ghuta bekannten Vorortregion nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 492 Zivilisten getötet worden, darunter 116 Kinder und 64 Frauen.

Die Beobachtungsstelle berichtete, die Luftangriffe am Samstag hätten zwei Menschen in der Stadt Samalka und drei im nahegelegenen Harasta getötet. Die Aktivistengruppe Ghuta-Medienzentrum teilte mit, neun Menschen seien am Samstag in mehreren Städten getötet worden. Die syrischen Staatsmedien meldeten, Rebellen hätten Mörsergranaten auf Damaskus abgefeuert und Sachschäden verursacht.

Die Verschiebung der Abstimmung im Sicherheitsrat sollte es ermöglichen, Differenzen bezüglich des Zeitpunkts einer Feuerpause auszuräumen. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hat eine sofortige Waffenruhe als ...

