Russland setzt in Syrien offenbar Kämpfer einer Privatarmee ein. Nach ersten Todesfällen wird Kritik laut. Der Kreml will darüber aber nicht reden.

Der 8. Februar war der schwärzeste Tag im Leben von Farchanur Gawrilowa. An diesem Tag erfuhr die Russin, dass ihr Sohn bei einem US-Luftangriff in Syrien getötet worden sei. Es war der erste Zusammenstoß zwischen russischen und US-Soldaten im syrischen Krieg.

Gawrilowas 37-jähriger Sohn Ruslan Gawrilow war einer von sieben Männern aus der kleinen zentralrussischen Ortschaft Kedrovoje, die sich offenbar als Söldner einem privaten Militärunternehmen namens Wagner anschlossen. Die Wagner-Gruppe war Berichten zufolge am 7. Februar an einem Angriff auf US-gestützte kurdische Kämpfer in Syrien beteiligt. Bei einem amerikanischen Gegenangriff wurden demnach zahlreiche Menschen getötet.

Ein Kamerad ihres Sohnes habe sie über Ruslans Tod informiert, erzählt Gawrilowa. "Er wurde in Stücke gerissen", sagt die 67-Jährige in einem Interview in ihrer spärlich möblierten Wohnung. "Wenn er am Leben wäre - er ist ein tapferer Junge - hätte er versucht anzurufen."

Das Außenministerium in Moskau räumte am Donnerstag vergangener Woche erstmals ein, dass fünf Russen bei dem US-Angriff in Syrien getötet worden seien. Es habe sich nicht um Militärangehörige gehandelt, betonte das Ministerium. Zuvor hatten sowohl russische als auch amerikanische Stellen erklärt, ihnen sei nichts über russische Todesopfer bei den Kämpfen bekannt.

Russische Streitkräfte unterstützen die syrische Regierung im Kampf gegen Oppositionsgruppen, von denen einige von den USA gestützt werden. Truppen beider Seiten bekämpfen die letzten noch in Syrien verbliebenen Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Moskau und Washington befürchten schon lange einen Zusammenstoß russischer und amerikanischer Kämpfer in Syrien. Sie wollten diesem ...

