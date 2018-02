Liebe Leser,

Facebook ist in den vergangenen Wochen an den Finanzmärkten bei weitem nicht so stark gewesen wie es hätte vermutet werden können. Die Aktie gilt aber mittelfristig als stark, da das Unternehmen permanent neue Geschäftsfelder entwickelt. Zuletzt wurden Urheberrechte im Musikbusiness vereinbart. Die Aktie ist zudem auch bei Bankanalysten weiterhin sehr beliebt. 100 % wollen den Wert kaufen. Niemand hält und niemand verkauft den Titel.

Unter dem Strich ist damit lediglich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...