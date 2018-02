Liebe Leser,

die Bitcoin Group Aktie konnte ihre Stabilität in dieser Woche teilweise beibehalten. Sie schloss auf Wochenschlusskursbasis leicht im Plus. Dennoch, das Momentum hat sichtlich nachgelassen. In den vergangenen drei Wochen hat die Aktie jedoch um ca. 71 % aufgewertet und erreichte charttechnisch betrachtet den 100-Tage-Durchschnitt als Widerstand. Um den Aufwärtstrend wieder zu bestätigen, sollte die Aktie allerdings nicht nur über den 100-Tage-Durchschnitt steigen, sondern ... (David Iusow)

