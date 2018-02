mid Barcelona - Seat spürt Rückenwind bei seinen sportlichen Cupra (Cup Racing)-Modellen. Insgesamt wurden in 20 Jahren rund 60.000 Exemplare verkauft. Etwa 10.000 davon in den letzten zwei Jahren. Tendenz: weiter steigend, vor allem in Deutschland. Deshalb etabliert die spanische VW-Tochter jetzt Cupra als eigene Marke unter dem Seat-Dach. Erstes Schaustück auf dem Genfer Automobilsalon: der Cupra Ateca mit munteren 300 PS.

