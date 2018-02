mid Groß-Gerau - Stellen Sie sich vor, aus Twix würde wieder Raider. Kann nicht sein? Okay. Doch beim südkoreanischen Automobilhersteller SsangYong passiert nun genau solch eine Rückbesinnung zum Alten. Aus dem Pick-up Actyon Sports wird nun wieder der Musso, der schon von 1993 bis 2005 sowohl als geschlossenes SUV als auch als Pick-up auf dem Markt zu finden war. Zugegeben: Der Name "Musso" hört sich ein wenig rassiger und brutaler an. Doch vor allem ist er leichter zu merken und auch zu buchstabieren.

