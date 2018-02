Liebe Leser,

die Commerzbank schloss die Woche nahezu unverändert aber leicht positiv ab. Im Laufe der Woche hat das Plus jedoch noch etwas mehr betragen. Charttechnisch betrachtet hat sich damit im Gegensatz zur Vorwoche kaum etwas verändert. In der Vorwoche hat die Aktie noch einen starken Schub in den sekundären Aufwärtstrendkanal verzeichnet. Hauptsächliche Gründe für diese positive Entwicklung waren zum einen eine die über den Erwartungen ausgefallene US-Inflation per Monat Januar ... (David Iusow)

