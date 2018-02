Liebe Leser,

die Aixtron-Aktie verzeichnete eine durchaus positive Woche. Sie erzielte ein Plus von 17,25 %. Bereits in der Vorwoche stand ein Plus von 14 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie damit im Rahmen der aktuellen Konsolidierung eine Unterstützung im Bereich bei 11 Euro je Aktie gefunden. Zwischen 9-11 Euro je Aktie verläuft ein horizontaler Widerstandsbereich. Nächstes technisches Ziel könnte sich im Bereich der langfristigen Abwärtstrendlinie befinden. Diese verläuft ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...