von Charles Ellis, Gastautor von Euro am Sonntag In Zeiten von selbstfahrenden Autos, Roboter-Operationen und Computern, die Menschen in hochkomplexen Spielen wie Schach oder dem asiatischen Go zu Fall bringen können, scheint für viele ausgemacht zu sein: Die Automatisierung der Wall Street, der City of London, des Finanzplatzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...