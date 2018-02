Autor Andreas Bachmeier beklagt "Unternehmerbashing" in der Gesellschaft. Im Interview erklärt er, was Mittelständler dagegen tun sollten.

Andreas Bachmeier nutzt eine Workshop-Pause bei einem Kunden in der Nähe des Starnberger Sees, um über sein gerade erschienenes Buch "Unternehmerbashing - Wie eine gesellschaftliche Gruppe vom Idol zur Melkkuh und von der Melkkuh zum Feindbild wurde" zu sprechen.

Als Vorstand und Partner der Kommunikationsberatung Engel & Zimmermann in Gauting hat er häufig mit Firmeninhabern zu tun. Dort trifft er auf die verbreitete Auffassung, dass Unternehmer meinen, "sie leisten etwas Besonderes, zahlen die meisten Steuern und tragen auch noch das ganze Risiko, zusätzlich setzt man seine eigene Familie der Öffentlichkeit aus" Gleichzeitig beklagen die Firmeninhaber, dass Politik, Medien, NGOs und Gewerkschaften sich auf Kosten der Unternehmer profilieren.

Bachmeier teilt diese Analyse, spricht vom "Unternehmerbashing" und davon dass sich Politik, Medien, NGOs und Gewerkschaften zum Kerngeschäft gemacht hätten, gegen Unternehmer zu sein. Der 40 Jährige sieht aber die Unternehmer selbst in der Pflicht, daran etwas zu ändern. Er selbst wollte schon als Schüler Unternehmer werden. Vor vier Jahren bekam er die Möglichkeit bei Engel & Zimmermann einzusteigen. Er verschuldete sich dafür und bereut es nicht.

Herr Bachmeier, wie kommen Sie darauf, dass das Unternehmerbild zurzeit an seinem Tiefpunkt angekommen ist?Weil es sich so in der Breite der Gesellschaft verankert hat. Das fängt bei der Bürgerinitiative an, ohne die sie als Unternehmer keine Produktionshalle bauen können. Das geht über die Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften und endet bei den Parteien wie der CDU. Auch dort sind doch die Fürsprecher des Unternehmertums immer rarer geworden.

Aber der CDU-Politiker Carsten Linnemann zum Beispiel meldet sich doch sehr häufig zu Wort….Ja, aber zu höflich, das genügt nicht. Der Mittelständler, der etwas bauen will, ist mit wahnsinnig vielen Bürgergruppen konfrontiert. Und dann findet sich immer ein Politiker, der sich vor so eine Bürgerinitiative stellt und sagt: "Die Bürger müssen gehört werden."

Aber das ist doch ein lokales Thema, Sie meinen doch eher bundesweit relevante Fragen?Ja, aber es gibt eine Allianz der gefühlten Mehrheitsfähigkeit. Und der Rest ist die schweigende Mehrheit, die hat keinen Anlass für die Unternehmer in die Bresche zu springen. Deswegen haben die anderen ein so großes Gewicht.

Wenn Sie vom Tiefpunkt sprechen, welchen Zeitraum haben Sie betrachtet?Die komplette Merkel-Ära. Der Trend zur Mitte in der Union hat da eine große Rolle gespielt, Unternehmer fühlen sich dort nicht mehr zuhause. Es ist für die Politik nicht interessant, weil es nicht mehrheitsfähig ist, sich für Unternehmer einzusetzen. Gleichzeitig wird die lokale Umgebung wieder wichtiger. Und drittens entfalten soziale Medien eine große Wucht, die Unternehmer schnell verurteilen.

Sie konstatieren: Medien, Politik und Öffentlichkeit seien sich schnell einig, dass Unternehmer schuld sind, dabei sind sie doch das freundliche Antlitz des Kapitalismus, im Gegensatz zu den gierigen Managern oder den beratungsresistenten in Großkonzernen?Ja, aber man muss diese Unterscheidung auch ...

