Liebe Leser,

zum Ende der Handelswoche gab es eine Nachricht, die aufhorchen ließ: Der Vorstandsvorsitzende von Geely Auto (vollständiger Name: "Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd") hat sich an Daimler beteiligt. Und da dies eine mitteilungspflichtige Meldung war, musste es sich schon um eine nennenswerte Beteiligung handeln. Und in der Tat: Laut der Mitteilung, die Daimler am Freitag veröffentlichte, hat sich Li Shu Fu mit sage und schreibe 9,69% an Daimler beteiligt. Milliardär sein, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...